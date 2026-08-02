Ankara’da 20 gündür eylem yapan er gazilerin ardından, yıllarca sınırda ve operasyon bölgelerinde görev alan emekli uzman erbaşlar da “Özlük hakları ve insanca yaşam” isteği ile yürüyüş başlattı.

KAHRAMANLAR YOLLARDA

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Genel Başkanı Ali Tilkici ve uzman erbaşlar, Kayseri’den yola çıktı. “Kahramanlar yollarda” adını verdikleri yürüyüşü 30 Ağustos’ta başkentte tamamlamayı hedefliyorlar. Uzman çavuşlar “Mağduriyetimizi dile getiren yürüyüş, vatana adanmış bir ömrün sessiz çığlığıdır” dedi.

Maaşlarının insan onuruna yaraşır seviyeye yükseltilmesini, ilave tazminat verilmesini ve 3600 ek göstergeden yararlanmalarının sağlanmasını istiyorlar.

Güvenpark’ta 20 gündür eylem yapan gazileri iktidar kanadından kimse ziyaret etmedi.

30 AĞUSTOS’TA ANKARA’DA

Yürüyüş boyunca kent ve ilçelerde vatandaşlarla buluşacak emekli uzmanlar, Ankara’ya ulaştıklarında taleplerini ilgili kurumlara iletecek.

Emekliliklerinin ardından geçinebilmek için yeniden çalışmak zorunda kaldıklarını belirten uzman erbaşlar, beklentilerinin ayrıcalık değil, yıllardır ertelenen haklarının teslim edilmesi olduğunu söyledi. TEMUD Başkanı Ali Tilkici “Dün vatan nöbetini onurla tuttuk. Bugün ise aynı sadakat ve devlet terbiyesiyle hakkımızın adaletle teslim edileceği güne olan inancımızı adımlarımıza taşıyoruz” dedi.