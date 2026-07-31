Şehit Aileleri ve Gaziler Platformu Başkanı Erdem Çerçioğlu “Biz de bir ana babanın evladıyız, ağaç kavuğunda yetişmedik’’ dedi. Gaziler dün ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret ettiler.

Koltuk değnekleri, ptotez bacakları ve protez gözleri ile parti Genel merkezine gelen gaziler adına konuşan Çerçioğlu “Adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz. Aynı şanlı üniformanın içerisinde, aynı şartlarda, aynı şekilde, aynı terörist kurşunuyla yaralanmamıza rağmen aynı silah arkadaşlarımızla eşit haklara sahip değiliz. Bizim parayla pulla bir işimiz yok. Milli Savunma Bakanlığı bizi kullanıp yaralanıp gazi olduktan sonra Aile Bakanlığı’nın içine atıyor” dedi.

‘Ağaç kavuğunda yetişmedik’

Şehit Aileleri ve Gaziler Platformu Başkanı Erdem Çerçioğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi ziyaretinde ayrıca şunları söyledi: “20 yaşında hayatını bu vatana, bu bayrağa, bu toprağa vermiş insanlar, uzuvlarını bu toprağa vermiş insanlarız. Biz de bir ana babanın evladıyız, ağaç kavuğunda yetişmedik. Eşitsizlik var, mesela rütbeli olan askerlerimiz istediği zaman protezini değiştirebiliyor, yurt dışında tedavi hakkı var ama er ise süresini beklemek zorunda. 20 yaşında siz bizim yürüme özgürlüğümüzü elimizden aldınız, görme yetimizi elimizden aldınız. Bize bunları sağlamakla mükellefsiniz.”