Er gazilerin Ankara Güvenpark’ta başlattığı eylem 37 günü doldurdu. Güvenpark’ı kendilerine mesken tutan gaziler, burada bir de sergi açtı. Türkiye’ye kana bulayan terör olaylarının gazete kupürlerinden sergi oluşturan gaziler, parktaki ziyaretçilerine de sergi alanını gezdiriyor.

Gazete kupürlerinden biri de 33 er katliamı. 1993’te PKK’nın Bingöl’de yaptığı katliamda 33 silahsız er katledilmiş, olaydan yaralı kurtulan gazimiz Erdal Özdemir, Güvenpark’tan, memleketi Denizli’ye gittiğinde fenalayarak hayatını kaybetmişti. Gazimiz talep ettiği eşit haklara erişemeden hayatını kaybetti.