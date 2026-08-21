Eşit özlük hakları talebiyle Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerinin eylemi 40. gününde devam ediyor.

Hak taleplerini sürdüren er şehit aileleri ve er gazileri, eylemlerinin 39. gecesini Bilkent Gazi Uyumevi'ne alınmadıkları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde geçirdi.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Bilkent Gazi Uyumevi girişinde askerlerin kapıya etten duvar ördüğü görüldü.

Gazilere kurulan barikat sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Çarşamba günü Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi'nin tüm gazilerin kullanımına açık olduğu belirtilerek, "Ankara Bilkent’te bulunan Gazi Uyum Evi, tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır" denildi.

Ancak Gaziler dün geceyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde geçirdi. ANKA'nın kaydettiği görüntülerde gazilerin yere serdikleri kartonların üzerinde uyuduğu görüldü.

Dün ANKA'ya konuşan bir gazi, "Dün gece uyum evine alınmadık. Personeller, yukarıdan emir geldiğini alınmamamız gerektiğini söylediler. Yaklaşık bir saat kapıda bekledikten sonra içeri alındık. Ve şu anda da çıkışlarımız yapıldı. Kalacak yerimiz de yok. Yapacağımız bir şey yok. Şu anda dışarıda kaldık. Muhtemelen de Aile Bakanlığımızın önüne kamp kuracağız" demişti.