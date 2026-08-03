Özlük hakları için ve eşitsizliğin giderilmesi için 20 gündür Güvenpark’ta yatan ve eylem yapan er gazileri Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli 2 tuğgeneral, Bakan Yaşar Güler’in talimatı ile ziyaret etti. Heyetteki General protez gözlü ve bacaklı gazileri görünce “Şu anda boğazım düğümleniyor konuşamıyorum’’ dedi.

Gazilerin dertlerini dinleyen generaller, sorunların çözümü için gayret gösterildiğini belirttiler, “Siz bizim canımızsınız, baş tacımızsınız’’ dediler. Bazı gaziler ise devlet yetkililerine sert mesajlarla sitem etti. General ise “Kıymetlimizsiniz, sorunlarınızın farkındayız” dedi. Gaziler somut bir adım atılmazsa bugün açlık grevine başlayacak.

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Bunun üzerine görme engelli bir gazi “Yıllardır ayrımcılığa maruz kalıyoruz. 20 gündür buradayız siz şimdi hatırlayıp geldiniz, Bakanımıza iletin, somut adım istiyoruz. Meclis’te yandaş dernek temsilcilerini değil, bizi dinlesinler’’ dedi. General de “İki gözünü vermiş gazimize laf yetiştiremem, tüm samimiyetimizle haklı taleplerinizi aldık, elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu “Herkes yanımızda olduğunu söylüyor ama orduevine girip bir çay bile içemiyoruz, teröristler bile bizim halimize gülüyor’’ dedi. General de “Bu iki kelimeyi aynı cümlede geçirmeyin’’ cevabını verdi.