'Terörsüz Türkiye' kapsamında çalışmalar devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakınları ve gazilerin evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim uygulanmasını kararlaştırdı.

SÖZCÜ'nün görüştüğü bazı gaziler indirimden memnun olduklarını ancak zamanlamayı manidar bulduklarını belirttiler.

Şehit aileleri ve gazilere elektrik ve su tüketimlerinde yüzde 40 indirim uygulanıyordu.

Doğal gaz indirimi ise yeni başlayacak. 2010 yılında da bedelli askerlik uygulamasına şehit aileleri ve gaziler karşı çıktığında toplanacak paradan şehit aileleri ve gazilerine destek olunacağı belirtilmesine rağmen o destek verilmedi.

BAKANDAN MÜJDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilere evsel doğal gazda yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

Şu mesajı iletti:

"Bakanlığımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile ilk kez hayata geçirilen uygulamayla şehit yakınları ve gazilerimizin evsel doğal gaz indirim sağlandı. Kıymetli destekleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, ve sayın Bakanımıza süreçte destekleri için teşekkür ediyorum.

Milletimizin emanetine hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."

DİĞER İSTEKLER

Bakanın indirim açıklamasından sonra SÖZCÜ'nün görüştüğü bazı gaziler ABD'deki gibi Gazi İşleri Bakanlığı'nın kurulmasını, bütün gazilerin ÖTV indiriminden yararlandırılmasını, şehit aileleri gibi gazilere de ikinci iş ve er gazilere emsal maaş hakkı sağlanmasını istediler. Doğal gaz indirimi için de bakana teşekkür ettiler.