Ankara’nın göbeğinde 45 gündür eşit özlük hakları için mücadele eden er gaziler ve er şehit yakınları, sorunlarını anlatmak için muhatap bulamıyor. Önceki gün eylemlerini sürdürdükleri Kurtuluş Parkı’ndan Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) yürümek isteyen er gaziler polis tarafından engellendi. Yaşanan gerginliğin ardından MSB’den, 25 Ağustos sabahı 5 gazi temsilcisinin kabul edileceği bilgisi paylaşılmıştı.

Dün görüşme yapacakları düşüncesiyle bakanlığa giden gazi temsilcileri, bakanlık yetkilileriyle görüşemeden geri döndü. Bakanlıktan, gazilere, “Yanlış anlama oldu. Basın açıklaması yapmanız için gelişinize izin verildi” denildiği öğrenildi. Bunun üzerine gazi temsilcileri MSB önünde basın açıklaması yapmayarak Kurtuluş Parkı’na döndü.