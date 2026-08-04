Er gaziler Ankara Güvenpark’ta 21 gündür özlük hakları için mücadele edip açlık grevine başlarken, bağlı bulundukları Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş helva fabrikası açtı, helvanın tadına baktı. Aile Bakanlığı gazilerin Güvenpark’taki eylemine bir yetkili gönderip onların sorunlarını da dinlemedi.

Bakan Göktaş, AKP’ye geçen Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’la fabrika açtı. Aile Bakanı Mahinur Göktaş, helvanın tadına da baktı.

10 MİLYON DOLAR'A FABRİKA

Er gaziler sık sık Aile Bakanlığı’na bağlı olmalarını eleştirerek “Silah altındayken Milli Savunma’ya, yaralanıp gazi olunca Aile Bakanlığı’na bağlanıyoruz. Bu bakanlığın bize hiçbir faydası yok” diyerek eleştiriyorlar.

Aile Bakanlıığı bünyesinde 2011’de “Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı” kuruldu ve 2018’de Genel Müdürlük oldu. Genel Müdürlük şehit yakınları ve gazilerin korunması, ulusal politika belirlenmesi, sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ancak yetersiz bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın memleketi Afyon’da açtığı fabrika 65 kişiye iş olanağı yaratacak. Fabrika için 10 milyon dolar yatırım yapıldı.