Vatan için terör mücadelesinde kolunu gözünü kaybeden 4 bin 700 er gazi, aylık 35 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Maaşlarının astsubay ve subay gazilerin seviyesine yükseltilmesini isteyen gazilerin talebi devlete yıllık ek maliyeti 5.3 ila 7.6 milyar lira arasında değişiyor.

Bu para, kamudaki araçlar için yalnızca 6 ayda harcanan akaryakıt parasına denk geliyor. Kamunun 6 aylık yolluk harcaması ise 14.6 milyar lirayı aşıyor. Gazilerin isteği, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 11 günlük harcamasına eşit. Tüm er gazilerin maaşını astsubay gazi seviyesine yükseltmek için gereken yıllık ek kaynak Saray’ın 115 günlük harcamasına denk geliyor.

ASTUBAY MAAŞI VERİLİRSE

Devlet, 4 bin 700 er gaziye bugün ayda toplam 164 milyon 500 bin lira ödüyor. Bu tutar yıllık 1 milyar 974 milyon liraya ulaşıyor. Er gazilerin maaşı, 130 bin lira olan astsubay gazi maaşına yükseltilirse aylık toplam ödeme 611 milyon, yıllık ödeme ise 7 milyar 332 milyon lira olacak. Halen yapılan 1 milyar 974 milyon liralık ödeme düşüldüğünde, düzenleme bütçeye ayda 446 milyon 500 bin, yılda ise 5 milyar 358 milyon ek maliyet getirecek.

SUBAY MAAŞI VERİLİRSE

Er gazilere 170 bin liralık subay gazi maaşı verilmesi halinde ise aylık toplam ödeme 799 milyon liraya, yıllık ödeme 9 milyar 588 milyon liraya ulaşacak. Mevcut ödeme çıkarıldığında, bunun devlete aylık ek maliyeti 634 milyon 500 bin, yıllık ek maliyeti ise 7 milyar 614 milyon lira olacak.

Gazilerin talebinin bütçeye getireceği yıllık ek yük 5 milyar 358 milyon lira ile 7 milyar 614 milyon lira arasında değişiyor. Kamunun taşıtları için 2026’nın yalnızca ilk altı ayında yaptığı yakıt alımı harcaması ise yaklaşık 7.4 milyar lirayı buldu. 4 bin 700 er gazinin maaşını subay gazi seviyesine yükseltmenin bir yıllık ek maliyeti, kamu araçlarının altı aylık yakıt parasına karşılık geliyor.

Kamu kurumlarında görev yapan personelin yurt içi ve yurt dışı seyahatleri, konaklama, ulaşım ve diğer yolluk giderleri için 2026’nın ilk altı ayında toplam 14 milyar 606 milyon 474 bin lira harcandı.

DİYANET’İN 11 GÜNÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026’nın ilk yarısında 88 milyar 934 milyon 781 bin lira harcadı. Diyanet’in günlük arcaması yaklaşık 491 milyon lira. Er gazilerin maaşını astsubay gazi seviyesine yükseltmek için gereken yıllık ek kaynak, Diyanet’in 11 günlük harcamasına denk geliyor. Subay gazi maaşı için gereken yıllık ek kaynak ise Diyanet’in yaklaşık 15.5 günlük harcaması.

BEŞTEPE’NİN 6 AYI

Cumhurbaşkanlığı 2026’nın ilk altı ayında 8 milyar 486 milyon 566 bin lira harcadı. Tüm er gazilerin maaşını astsubay gazi seviyesine yükseltmenin yıllık ek maliyeti sarayın 115 günlük, subay gazi seviyesine yükseltmenin maliyeti ise 162 günlük harcamasına denk. NATO Zirvesi için harcanan 13 milyar TL’yle 4 bin 700 er gazinin iki yıllık ek ödemesi karşılanabiliyor.

Devlet, onlara yakışan bir yaşam sağlamakla yükümlü

Emekli Koramiral ve Deniz Kuvvetleri eski Kurmay Başkanı Koramiral Atilla Kezek Ankara Güvenpark’ta bir haftadır eylem yapan er gazileri ziyaret etti. Kezek “Anayasa şehit yakınları v gazilerin korunup kollanmasını emrediyor” dedi.

Kezek “Sonuna kadar yanlarındayız. Silah arkadaşlığı bunu gerektirir” dedi. Anayasa’nın 10. ve 61. maddelerinde tanınan ayrıcalıklı konuma rağmen özlük hakları, sağlık ve istihdam gibi birçok alanda sıkıntı yaşandığını belirten Kezek şunları söyledi:

ANAYASADA İKİ MADDE VAR

“Anayasa Madde 10, ‘Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz’ diyor. Madde 61 ise ‘Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar’. Sağlık hizmetlerinde reform, şehir hastanelerindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, gazilere ortez veya protez kullanımına yönelik rapor verme yetkisi verilmeli. Protez veya ortez üretiminin belirlenecek Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yapılmasını, gazilerin bu işlemler için Ankara’ya gelme zorunluluğunun kaldırılması gerekir. Şehit aileleri ve gaziler ile ilgili işlemlerin, sorunlara hakim ve kahramanlarımızın geçmişte görev yaptığı Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülmeli.”

Özeller: Mehmetçiğe temas etmeyenden hayır gelmez

Emekli Albay Orkun Özeller, Kızılay’da nöbet tutan gazi arkadaşlarını ziyaret ederek destek verdi. Komutanlık anlayışının Atatürk’ün Mehmetçik’e verdiği değere dayanması gerektiğini belirten Özeller, eski komutanların gazilerin yanında yer almamasını eleştirdi. “Muharebeyi görmeyen bunu hissedemez” dedi ve “Eski komutanlar nerede. Bu, komutanlık sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.