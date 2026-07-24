GAZİOSMANPAŞA 10. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 10. AİLE MAHKEMESİ

21.07.2026

Sayı : 2025/7 Esas

Konu : İLANEN TEBLİGAT

İLAN

Davacı ZEYNEP KARATAŞ ile Davalı RAMAZAN KARATAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılmakta olan yargılamasında davalıya HMK'nun 147/2 maddesi gereğince tahkikat duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş olup;

Davalı RAMAZAN KARATAŞ'ın 08/12/2026 tarih ve saat 09:35'de "HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur." işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra tahkikat duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere RAMAZAN KARATAŞ'a İLANEN TEBLİĞ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : RAMAZAN KARATAŞ - 24743056438 İSTANBUL ili, ESENLER ilçesi, HABİPLER mah/köy, 30 Cilt, 74 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, ÜMİT ve AYŞE oğlu/kızı, 17/10/1986 dogumlu,

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