T.C.

GAZİOSMANPAŞA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/477

Karar No : 2026/442

İLAN

"Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan mahkememizin 2022/477 esas ve 2026/442 karar numaralı 01.10.2026 tarihli ilamı ile " TCK142/2-h maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanıkların atılı suçu işlediklerine ilişkin cezalandırılmalarına yeter mağdurun soyut iddiası dışında delil bulunmadığı bu nedenle atılı suçu işledikleri sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan beraatlerine" dair karar verildiği;

Verilen kararAli ve Sakineh kızı 25.04.1958 Kanada doğumlu müşteki Parvın NESHANI, 29.07.1974 Cezair doğumlu sanık Mehdıa FATHMI ile 25.10.1961 Cezair doğumlu sanık Moulkheır DJABALLAH'a tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur. 12.10.2026

#ilangovtr Basın no ILN02569019