GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/312 Esas

KARAR NO : 2025/220

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/03/2025 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Obıdjon Uglı ve Muxtabar oğlu, 08/06/1998 doğumlu, Özbekistan nüfusuna kayıtlı TOKHIR AKHMEDOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 02.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02503525