T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

26.06.2025

Sayı :2025/225 Esas

İLAN

Davacı, SEBAHATTİN YALÇIN ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının ara kararı gereğince; 17647978166 T.C. kimlik numaralı Hayrettin YALÇIN'ın hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların, Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

Gaipliği İstenilen : HAYRETTİN YALÇIN - 17647978166

ERZURUM ili, İSPİR ilçesi, BOZAN mah/köy, 21 Cilt, 23 Aile sıra no, 96 sırada

nüfusa kayıtlı, SEBAHATTİN ve HURİYE oğlu/kızı, 17/07/1983 doğumlu.

