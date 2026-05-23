T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
26.06.2025
Sayı :2025/225 Esas
İLAN
Davacı, SEBAHATTİN YALÇIN ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının ara kararı gereğince; 17647978166 T.C. kimlik numaralı Hayrettin YALÇIN'ın hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların, Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur.
Gaipliği İstenilen : HAYRETTİN YALÇIN - 17647978166
ERZURUM ili, İSPİR ilçesi, BOZAN mah/köy, 21 Cilt, 23 Aile sıra no, 96 sırada
nüfusa kayıtlı, SEBAHATTİN ve HURİYE oğlu/kızı, 17/07/1983 doğumlu.
