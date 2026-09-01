T.C.

GAZİOSMANPAŞA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/367 Esas

KARAR NO : 2026/277

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/05/2026 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 2.240 TL adli para cezasının CMK'nun 231/8. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen 1993 Obala doğumlu, BONAVENTURE FRANCK FARASIN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.Dair, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararıntebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı verin mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ olunur. 15/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02550128