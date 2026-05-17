GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/496 Esas

KARAR NO : 2025/535

Basit Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/10/2025 tarihli ilamı ile 125/2, 106/1-3.cümle maddesi gereğince 1500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Necattin ve Yeter oğlu, 25/04/1990 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı UĞUR GÜNHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 15.05.2026

