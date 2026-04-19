GAZİOSMANPAŞA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

GAZİOSMANPAŞA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/199 Esas

KARAR NO : 2026/5 Karar

Davacı ALAETTİN ALKIN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, 06/01/2026 tarih, 2024/199 Esas ve 2026/5 Karar sayılı karar ile;

1-Davanın KABULÜ ile

2-Dava konusu İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Bolluca Mahallesi, Kavak Çeşme Mevki, 70 Parsel sayılı taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve yükümlülükleri ile birlikteUMUM ARASINDA AÇIK ARTTIRMA suretiyle satılarak taraflar arasındaki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

3-Taşınmazın satışından elde edilecek satış bedelinin taraflara Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/731 Esas sayılı dosyasında muris AYŞE YALDIZ (AYŞE ARKUN)'a ait mirasçılık belgesindeki ve tapu kaydındaki payları oranında paydaşlara ödenmesine,

4-Dosyanın kesinleşmesi ve talep halinde Satış işlemleri için Gaziosmanpaşa Satış Memurluğu'na tevdiine,

5-Taşınmazın satış bedeli üzerinden alınması gerekli binde 11,38 oranındaki harçtan peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye karar harcının paydaşlardan satış bedelinin dağıtılmasındaki oranlarda tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan harç, tebligat, yazışma posta gideri, keşif ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 70.400,9‬0 TL yargılama giderinin ve satış giderinin taraflara Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/731 Esas sayılı dosyasında muris Ayşe YALDIZ (Ayşe ARKUN)'a ait mirasçılık belgesindeki ve tapu kaydındaki payları oranında bölüştürülmesine,

7-Kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine yürürlükteki tarife gereğince 40.000,00 TL vekalet ücreti takdirine, takdir olunan vekalet ücretinin taraflara Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/731 Esas sayılı dosyasında muris Ayşe YALDIZ (Ayşe ARKUN)'a ait mirasçılık belgesindeki ve tapu kaydındaki payları oranında bölüştürülmesine,

8-Kendisini vekil ile temsil ettiren dahili davalılar; Aysel ÇOLAKDEMİRCİ, Ayten BÜYÜKGÖKSEL, Gülümser YILMAZEL, Kadriye ERENLER, Nurten AŞIK lehine yürürlükteki tarife gereğince 40.000,00 TL vekalet ücreti takdirine, takdir olunan vekalet ücretinin taraflara Gaziosmanpaşa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/731 Esas sayılı dosyasında muris Ayşe YALDIZ (Ayşe ARKUN)'a ait mirasçılık belgesindeki ve tapu kaydındaki payları oranında bölüştürülmesine,

9-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kalan tutarın hüküm kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine karar verilmiş olup, adresi meçhul olan ve adres araştırmasından netice alınamayan davalı Nezahat ÇALIK'a ilanın yayım tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF başvurusuna bulunabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/04/2026

#ilangovtr Basın no ILN02452001