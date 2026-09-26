GAZİOSMANPAŞA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

GAZİOSMANPAŞA

8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/221 Esas 21.09.2026

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizde açılan davada Batman ili, Beşiri ilçesi, Doğanpazarı mah/köy, 55 Cilt, 21 Aile sıra no, 33 sırada nüfusa kayıtlı, Sabri ve Huri'den olma, 08.08.1978 doğumlu, 71254114768 T.C. kimlik numaralı Metin GÜDA hakkında gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur.

71254114768 T.C. kimlik numaralı Metin GÜDA'nın hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların, Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02556347