İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında karar çıktı. Bahçetepe son savunmasında, “17 ay boyunca, bu soruşturma kapsamında, belediyeye resmi bağış yapmış yaklaşık 85 kişinin ifadeye çağrıldığını biliyorum. Bir tanesi demez mi ‘Hakan beni tehdit etti?’ Bir tane şikayet yok hakkımda. Melih Gökçek’e, 200 milyon sorusu soruluyor, ‘çocuklarımın düğün parası’ diyor. Ne Melih Gökçek ne çocukları benden daha itibarlı insanlar değil. Hakimin, savcının yüzüne baka baka yalan söylüyor ama hakkında adli kontrol var. Bu ikili hukuk anlayışının kimseye bir faydası yok” dedi. Mahkeme Bahçetepe hakkında “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verildi. Bahçetepe, “rüşvet alma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süre de dikkate alınarak Bahçetepe’nin ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.