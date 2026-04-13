Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında daha önce 'yan bakma' meselesi nedeniyle husumet yaşanan M.M., E.C.B., K.T.S. parkta karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışmada K.T.S. ve E.C.B. sopalarla M.M.'yi darbetti. Görüntülerde iki kişinin daha çocuğu darbettiği görüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen M.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRIYI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Tartışmada M.M.'yi darbettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşan E.C.B., K.T.S. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.