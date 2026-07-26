Gaziosmanpaşa'da zabıta ekipleri, cadde üzerindeki bazı esnafları kaldırım işgali yaptıkları ve yayaların geçiş alanını kapattıkları gerekçesiyle uyardı. Zabıta ekiplerinin uyarısı üzerine esnaf ile görevliler arasında sözlü tartışma başladı.
Karşılıklı itirazlar ve yükselen tansiyonla birlikte tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak fiziksel bir arbedeye dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga nedeniyle cadde üzerinde büyük bir kargaşa yaşandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede caddeye ulaşan polis ekipleri, birbirine giren zabıta görevlileri ile esnafa müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.