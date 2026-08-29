Olay, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yürüyerek oyun salonunun önüne gelen şüpheli, belinden çıkardığı silahla işletme sahibine doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği işletme sahibi kanlar içinde yere yığılırken, çevrede bulunanlar saldırgana müdahale etmeye çalıştı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işletme sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HEDEF OYUN SALONU DEĞİL, İŞLETME SAHİBİ

Saldırının ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının oyun salonuna yönelik olmadığı, doğrudan işletme sahibinin hedef alındığı belirlendi. Ekiplerin araştırmalarında şüphelinin yaralanan işletme sahibinin akrabası olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan silahlı saldırı anı, oyun salonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yürüyerek işletme sahibinin yanına geldiği, belindeki silahı çıkardıktan sonra aniden ateş ettiği görülüyor. Saldırının ardından çevrede bulunan kişilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştığı, saldırganın ise olay yerinden kaçtığı anlar da kamera kayıtlarında yer alıyor.