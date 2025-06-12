Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanarak görevden alınmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimini, AKP’li Eray Karadeniz kazandı.

‘REİSİNİZDEN ÖĞRENDİNİZ’

Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’nda olduğu ilçede Karadeniz 21, CHP’nin adayı Murat Topaloğlu 16 oy aldı. Karara tepki gösteren CHP’li üyeler, “Gaziosmanpaşa halkının iradesi gasp edildi. Reisinizden öğrendiniz” diyerek alkışlarla salondan ayrıldı.

ADALET İSTEDİ AMA...

Seçim öncesinde Hakan Bahçetepe, sosyal medya hesabından, Maide suresinin “Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin” ayetini paylaştı. AKP’li Erdoğan Yıldırım Özçelik’in yönettiği mecliste üçüncü turda Karadeniz seçildi.

BAHÇETEPE’DEN TEPKİ

Bahçetepe, “Bu sadece şahsıma yönelik bir müdahale değil, aynı zamanda demokrasiye ve siz Gaziosmanpaşalı komşularımın tercihlerine yönelik büyük bir saygısızlıktır. Sokağa çıktığınızda, bu halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Tarih sizi affetmeyecek” dedi.

ÖZGÜR ÇELİK: GASP EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Halkın iradesine çöktüler” dedi. Çelik şöyle konuştu: “Dün AKP’nin ve MHP’nin İstanbul İl Başkanı’nı aradım. Millet iradesine saygı duyulması gerektiği düşüncemi aktardım. Milli iradeyi dilinden düşürmeyenler, mağduriyet edebiyatıyla sürekli milli irade vurgusu yapanlar, bugün Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Karadeniz’e Erdoğan ve Bahçeli’nin yan yana olduğu bir fotoğraf hediye edildi. Karadeniz ise konuşmasında “kendisini göreve layık gören” Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti. Erdoğan da konuşup tebrik etti.

Tam 27 yıl önce milli iradeye saygı vardı

Seçilmiş Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi’nde AKP ve MHP’nin oylarıyla Eray Karadeniz’in başkan vekili seçilmesi, Türkiye’yi 1998 yılının gerisine götürdü. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 1998 yılında, Siirt’te yaptığı konuşma nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla ceza aldı ve görevden uzaklaştırıldı.

O dönem İBB Meclisi’nde çoğunluk Fazilet Partisi’nde değildi, buna rağmen, belediye başkan vekilliği seçimlerinde göreve Ali Müfit Gürtuna seçildi. Çünkü mecliste yer alan diğer partiler, siyasi dayanışma göstererek Gürtuna’yı desteklemişti.

‘DEMOKRASİ ARAÇ’

Bundan tam 27 sene önce, seçmenin iradesine duyulan saygı, dünkü seçimde gösterilmedi. Belediye Meclisi’ndeki seçim üçüncü turda sonuçlandı, AKP’li Eray Karadeniz seçildi ve belediye AKP’ye geçti. Erdoğan’ın “Demokrasi bizim için amaç değil araçtır” sözü bir kez daha hatırlandı.