GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN DUYURULUR



Gaziosmanpaşa İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1371 ada 1 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ,‘’152 NOLU BİNA CEMİL ARIYA AİTTİR’’ muhtesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 04/03/2026 tarih 2026/451 numaralı fen kayıt numarası ile belgelendiğinden, İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1371 ada 1 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ,‘’152 NOLU BİNA CEMİL ARIYA AİTTİR’’’muhtesatı Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.



#ilangovtr Basın no ILN02422641