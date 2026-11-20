İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029 Sokak’taki 5 katlı binanın birinci katında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, binadakileri dışarı çıkmaları için uyardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangında dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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