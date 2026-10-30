İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’ndeki 1128 Sokak’ta, saat 23.00 sıralarında yolda kısmi çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ve zabıta ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanda inceleme yaptı. İncelemenin ardından zabıta ekipleri, açılan çukurun çevresini emniyet şeridi ve bariyerlerle kapattı. Güvenlik tedbirleri kapsamında sokak yaya ve araç geçişine kapatıldı. Belediye ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren sokakta çalışma yapacağı öğrenildi.

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