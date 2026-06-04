GAZİPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

GAZİPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/723 Esas

DAVALI : FATMA CEYLAN -245*****148

FİLİPSTADSBACKEN64 123 43 FARSTA / İSVEÇ KRALLIĞI

Davacılar Aydın MAKİNE ve Emine YAZICI tarafından aleyhinize Antalya ili Gazipaşa İlçesi Korubaşı Köyü 105 ada 32 parsel sayılı taşınmaza ulaşım için aynı yerde bulunan hissedarı bulunduğunuz 105 ada 37 parsel sayılı taşınmazdan Geçit Hakkı Kurulması davası açıldığı, duruşmanın 17/06/2026 tarihi Saat: 10.10'a bırakıldığı, yapılan keşif sonrasında alınan 29/05/2025 tarihli bilirkişi ek raporunda 3 nolu seçenek olarak gösterilen 167.469,45-TL bedelli 105 ada 33 ve 34 parsel sayılı taşınmazlar üzerinden geçen seçeneğin en uygun geçit güzergahı olarak tespit edildiği, bilirkişi ek raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02479431