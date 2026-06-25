GAZİPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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GAZİPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/197 Esas

KARAR NO : 2025/228

İLANEN TEBLİGAT YAPILAN DAVALI: ERDİNÇ ÜLKÜ-17701424196 T.C. Nolu, HÜSEYİN ve ZÜBEYDE oğlu, 09/06/1989 dğ.

Mahkememizin 2024/197 Esas 2025/228 Karar sayılı;

"Mahkememizde görülmekte bulunan davanın yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; noterde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmelerine dayalı olarak Antalya ili Gazipaşa ilçesi Beyobası mahallesi 249 ada 67 parsel sayılı taşınmazda bulunan davalılar hisselerinin tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava açılışında davalı olarak gösterilen Ümmahani Ülkü, yargılama devam ederken 28.05.2024 tarihinde vefat etmiş olup mirasçılarının diğer davalılar olması nedeniyle yargılamaya devam olunmuştur.

Dava, noterde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Kaynağını Türk Borçlar Kanunu'nun 29 uncu maddesinden alan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu'nun 237 inci maddesi ile Türk Medeni Kanunu'nun 706. ve Noterlik Kanunu'nun 89 uncu maddesi hükümleri uyarınca noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaat alacaklısı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyet devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine getirilmediğinde Türk Medeni Kanunu'nun 716 ncı maddesi uyarınca açacağı tapu iptali ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteyebilir.

Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden Borçlar Kanunu'nun 146 ıncı maddesi hükmü gereğince on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre sözleşmenin ifa olanağının doğması ile işlemeye başlar. Ancak satışı vaat edilen taşınmaz, sözleşme ile veya fiilen satış vaadini kabul eden kişiye yani vaat alacaklısına teslim edilmiş ise on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra açılan davalarda zamanaşımı savunması Türk Medeni Kanunu'nun 2 inci maddesinde yer alan “dürüst davranma kuralı” ile bağdaşmayacağından dinlenmez.

Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davaların kabulüne karar verebilmek için sözleşmenin ifa olanağı bulunmalıdır.

Açıklananlar birlikte somut olay değerlendirildiğinde; dava konusu Antalya ili Gazipaşa ilçesi Beyobası mahallesi 249 ada 67 parsel sayılı taşınmazda bulunan ve davalılar adına iştirak mülkiyet hükümlerine göre kayıtlı olan toplam ¼ hissenin peyderpey olarak Gazipaşa Noterliğinin 18.09.2015 tarih ve 8031 yevmiye numaralı, 25.08.2015 tarih ve 7288 yevmiye numaralı, 26.07.2017 tarih ve 7356 yevmiye numaralı, 12.02.2019 tarih ve 1442 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi sözleşmeleriyle davacıya devredileceğinin vaat edildiği, noter evrakında görüleceği üzere davacı tarafından davalılara satış bedelinin ödendiğinin resmi evrakla sabit olduğu lakin davalıların söz konusu sözleşmelere uymayarak hisselerini davacı tarafa resmi yollarla devretmedikleri anlaşıldığından sübuta eren davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davanın mahiyeti gereğince alınması gereken harç, sadece zemin bedelidir. Bu durumda davalıların dava konusu taşınmazdaki dava konusu payları nazara alındığında zemin değeri olarak belirlenen 4.841.111,25 TL üzerinden harç tamamlanmış olup bu değer gözetilerek yargılama harç, gider ve vekalet ücretlerine hükmedilmiştir (bknz: Kayseri BAM 1. Hukuk Dairesinin 2022/2675 Esas 2024/1094 Karar sayılı ilamı).

HÜKÜM: İzah Edilen Nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile, Antalya ili Gazipaşa ilçesi Beyobası mahallesi 249 ada 67 parsel sayılı taşınmazda bulunan ve davalılar adına iştirak mülkiyet hükümlerine göre kayıtlı olan toplam ¼ hissenin (135590772 nolu iştirak mülkiyetinin) tapu kaydının iptali ile, iptal edilen ¼ hissenin davacı adına tapuya kayıt ve tesciline,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 330.696,91 TL karar ve ilam harcından, davacılardan peşin alınan 82.674,10 TL harcın mahsubu ile eksik 244.022,81 TL'nin davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yatırılan 427,60 TL başvurma harcı ve mahsup edilen 82.674,10 TL harç toplamı olan 83.101,70 TL’nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacının yatırdığı gider avansından karşılanan 20.558,00 TL (tebligat-dosya masrafı-keşif-taksi-bilirkişi ücretleri-kep) reddiyat yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Davacı tarafından yatırılan gider avansından artan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanıp takdir olunan 646.522,24 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/11/2025" şeklindeki kararı ilanen tebliğ olunur.

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