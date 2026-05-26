GAZİPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/404 Esas
DAVALILAR : 1- AYSEL YILDIRIM Atıcılar Mah Şehit Yusuf Kayış Sok No:1 Daire:4 Osmangazi/ BURSA
2- ABDULLAH SAYIN Korubaşı KöyüGazipaşa/ ANTALYA
3- ABDURRAHMAN GÜNEŞ Yeni Mah. Rıza Büyükakça Cad. No:97 Gazipaşa/ ANTALYA
4- ADVİYE ERGÜN Büyükhasbahçe Mah. Bektaş Cd No:12 36.559154 32.010591 Alanya/ ANTALYA
5- AHMET SALMAN 289 Sokak No.93/4 Fırat Mah. Buca/ İZMİR
6- AHMET UĞUR Yeni Mah. Atatürk Cad. No:178 İç Kapı No:1 Gazipaşa/ ANTALYA
7- AHMET AYHAN SALMAN Çarşı Mah. Yumni Efendi Sk. No:5 İç Kapı No:6 Alanya/ ANTALYA
8- ALEV SALMAN SEREL Saray Mahallesi Ustalıoğlu Sk. Çaltı Apt No:9/3 Alanya/ ANTALYA
9- ALİ ERGİN Aydın Mahl.Bayır Sok.No:272 Gazipaşa/ ANTALYA
10- ALİ GÜNEŞ Aydın Mah. Atatürk Cad. No 153 Gazipaşa/ ANTALYA
11- ALİ UĞUR Yeni Mah. Atatürk Cad No: 184 İç Kapı No: AAyşe Uğur Mirasçısı Gazipaşa/ ANTALYA
12- ASİYE SALMAN Saray Mah. Yüksel Sk. Kale Kent Apt. Sitesi C Blok No:6 İç Kapı No:2Alanya/ ANTALYA
13- CUMHUR UĞUR Yeni Mah. Atatürk Cad. No:178 İç Kapı N:3Gazipaşa/ ANTALYA
14- EMİNE ÖZKAN Bakılar Mah. Karaöz Sk. No:139 ( Cennet Güneş Mirasçısı )Mernis Adresidir Gazipaşa/ ANTALYA
15- EMİNE SALMAN 289 Sk. No:93 Fırat Mah.Buca/ İZMİR
16- FAHRİ SAYIN Yeni Mahallesi Atatürk Caddesi No:176/1 07900 Gazipaşa/ ANTALYA
17- FATMA CEYLAN FİLİPSTADSBACKEN 64. 123. 43 FARSTA /İSVEÇ
18- FATMA UĞUR
19- FAZİLET OKURYAZAR Aydın Mahallesi Bayıraltı Sokak No:14 Gazipaşa/ ANTALYA
20- FİRDEVS UĞUR
21- GÜLSEN ARSLAN Mernis Adresidir. Gazipaşa/ ANTALYA
22- HAYRİYE ŞANLI Mernis Adresi Korubaşı Köyü (Mümüne Sayın Mirasçısı) Gazipaşa/ ANTALYA
23- HÜSEYİN GÜNEŞ Aydın Mahallesi Atatürk Caddesi B Blok No:149 İç Kapı No:2 Gazipaşa/ ANTALYA
24- HÜSEYİN UĞUR İstiklal Mh. Hal Karşısı Gazipaşa/ ANTALYA
25- İLHAN ERGİN Batıkent Mah. 5750 Sk. No:2-6/A İç Kapı No:2. Isparta Merkez/ ISPARTA
26- İSMAİL SAYIN Korubaşı Mahl. Mücavir Mevkii -Gazipaşa Gazipaşa/ ANTALYA
27- KEMAL UĞUR Kızlarpınarı Mah.Oba Fırını Yanı. Gülyuva Apt. No: 5, D:7 Alanya/ ANTALYA
28- KİRAZ ÖNCÜL
29- KİRAZ YÜKSEL Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Sok: No:59 Gazipaşa/ ANTALYA
30- LEYLA UĞUR Yeni Mah. Atatürk Cad. No:178/1 Gazipaşa/ ANTALYA
31- MELİHAT UKÇİN Aydın Mah. Bayır Sk. No:15 Gazipaşa/ ANTALYA
32- MEZİYET SAYIN
33- MUSTAFA GÜNEŞ Aydın Mah. Atatürk Cad. No:153 İç Kapı No:1 Gazipaşa/ ANTALYA
34- MUSTAFA YILMAZ SAYIN Korubaşı KöyüCanavarcık Sok. No:18 / AGazipaşa/ ANTALYA
35- MUZAFFER UĞUR Yeni Mah. Atatürk Cad. No:186 İç Kapı No:3 Gazipaşa/ ANTALYA
36- SAİME SALMAN Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Mevki No:97 Gazipaşa/ ANTALYA
37- SELMA ÇETİNER Cumhuriyet Mahallesi Mevlütlü Sokak No:29Gazipaşa/ ANTALYA
38- SEVİM ŞANLI Yeni Mah. Atatürk Cad. No:214 İ. K.No:2 Gazipaşa/ ANTALYA
39- ŞERİFE SÖNMEZ
40- ÜNZÜLE SAYIN Korubaşı Köyü Gazipaşa/ ANTALYA
41- ZÜLBİYE GÜNEŞ Aydın Mah. Atatürk Cad. No:153 İç Kapı No:1 Gazipaşa/ ANTALYA
Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce davalı Fatma CEYLAN'ın adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 14/07/2026 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
