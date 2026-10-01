GAZİULAŞ GAZİANTEP ULAŞIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’DEN

SADECE UÇAK YOLCULARINI TAŞIMAK ÜZERE TOPLU TAŞIMA

HİZMETİ KİRALAMA İŞİ

1. İHALENİN KONUSU, AMACI VE MİKTARI

Gaziantep Havalimanı ile aşağıda belirtilen güzergâhlar arasında; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ücret tarifesine uyulması, sürücü, yakıt, bakım ve onarım giderleri yüklenici tarafından karşılanmak şartıyla, konforlu, güvenli ve yüksek standartlı taşımacılık yaparak hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sadece uçak yolcularını taşımaya yönelik hat kiralama işidir.

Güzergâhlar ve Araç Sayıları:

1. Hat: Gaziantep Havalimanından Şehir Merkezine, Şehir Merkezinden Gaziantep Havalimanına (En az 4 Otobüs)

2. Hat: Gaziantep Havalimanından Otogara, Otogardan Gaziantep Havalimanına (En az 3 Otobüs)

3. Hat: Gaziantep Havalimanından Akkent, Karataş, Gaziantep Üniversitesi, Şehir Merkezine, Şehir Merkezinden Gaziantep Üniversitesi, Karataş, Akkent, Gaziantep Havalimanına (En az 3 Otobüs)

4. Hat: Gaziantep Havalimanından Nizip İlçe Merkezine, Nizip İlçe Merkezinden Gaziantep Havalimanına (En az 1 Otobüs)

(İşin yapılma yerinde toplamda en az 11 adet otobüs işletilecektir.)



2. İHALENİN USULÜ, YERİ, TARİHİ VE SAATİ

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma suretiyle) yapılacaktır.

Tekliflerin Sunulacağı ve İhalenin Yapılacağı Adres:

GAZİULAŞ GAZİANTEP ULAŞIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. - 15 Temmuz Mh. Saim Akınal Caddesi Trafik Sinyalizasyon ve Gaziulaş No:9/1 Şehitkamil / GAZİANTEP

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 26.10.2026 - Saat: 12:00

İhale (Teklif Açma) Tarihi ve Saati: 26.10.2026 - Saat: 14:00



3. İŞİN SÜRESİ, MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT



Sözleşme / Kiralama Süresi

İşin Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli (%3) 60 Ay (5 Yıl) 24.597.609,14 TL

(YirmiDörtMilyonBeşYüzDoksanYediBinAltıYüzDokuzTürkLirasıOnDörtKuruş) 737.928.27 TL

(YediYüzOtuzYediBinDokuzYüzYirmiSekiz TürkLirasıYirmiYediKuruş)



4. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI

İhale dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 5.000,00 TL (KDV Hariç) karşılığında GAZİULAŞ adresinden satın alması zorunludur.

5. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. İsteklilerin aşağıdaki belgeleri dış zarf içerisinde idareye sunmaları gerekmektedir:

1. Kanuni ikametgâh belgesi ve Türkiye’de tebligat için adres gösterimi.

2. Oda Kayıt Belgesi: Gerçek kişiler için Ticaret/Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge; tüzel kişiler için kayıtlı olduğu Odadan son 3 ay içerisinde alınmış belge.

3. İmza Sirküleri: Gerçek ve tüzel kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.

4. Geçici Teminat: 2886 sayılı Kanun'a uygun olarak hazırlanmış en az 737.928,27 TL tutarında geçici teminat belgesi veya alındı makbuzu.

5. Vekâleten Katılım Halinde: Vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri.

6. Ortak Girişim Durumunda: Ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

7. Vergi Mükellefiyeti Belgesi: Bağlı bulunulan vergi dairesinden ihale tarihinden en geç 1 ay öncesinden alınmış mükellefiyet belgesi.

8. Banka Referans Mektubu: İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş, Bankalar nezdinde kullanılmamış 5.000.000 TL nakdi veya gayri nakdi krediyi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren ve Genel Müdürlük teyit yazısı eklenmiş Banka Referans Mektubu.

9. Taşımacılık Yetki Belgesi ve İş Deneyim Belgesi:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınmış geçerli D1 veya D4 Yetki Belgesi'ne sahip olmak.

İhale konusu işle ilgili son 5 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verilmiş/veriliyor olduğuna dair iş deneyim belgesi sunmak (Devam eden işlere ait sözleşme veya Resmi Kuruluşlardan alınan Ulaşım Ruhsat Belgesi de İş Deneyim Belgesi yerine geçer).

10. İhale Dokümanı Satın Alındı Makbuzu.

11. İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartname hükümlerine uygun doldurulmuş, imzalanmış teklif mektubunun yer aldığı İç Zarf.

6. TEKLİFLERİN VERİLMESİ VE POSTADAKİ GECİKMELER

Teklifler, 26.10.2026 tarihi saat 12:00’ye kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmeler kabul edilmeyecek olup, son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

İdare, ihale işlemlerini yapıp yapmamakta, sonuçlandırmakta ve uygun teklifin tespitinde serbesttir.



İLAN OLUNUR.



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