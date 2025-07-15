Gazi Hikmet Özcanlı'nın sosyal medya hesabında yaptığı 'Ayaklarımı Geri verin Barışalım' paylaşımın altına çirkin bir yorum yapan şahıs gözaltına alındı.
Gazi bir vatandaşımıza yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunduğu iddia edilen şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"15/07/2025 tarihinde X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşımda bulunan gazi vatandaşımıza yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında yapılan araştırmada, şahsın İstanbul/Ümraniye ilçesinde ikamet ettiği anlaşılmıştır.
Anadolu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli şahıs hakkında TCK 216/2 maddesi uyarınca Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik suçu bakımından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."