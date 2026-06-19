ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü düzenlenen törenle bazı askeri personele ülkenin en yüksek askeri nişanı olan Kongre Onur Madalyası'nı takdim ederken büyük zorluk yaşadı.

Tören esnasında ABD Ordusu Binbaşısı Nicholas Dockery'e madalyasını sunan Trump, nişanı binbaşının boynuna geçirmeden önce sırtına vurdu.

Ardından madalya şeridinin klipsiyle uğraşmaya başlayan Trump, şeridi bir türlü sabitleyemedi.

Klipsi tutturamayan Trump, madalya şeridini kaba bir düğümle sıkıca bağladı. Madalya, yamuk bir şekilde askerin boynunda kaldı.

Başkan daha sonra askerin sırtına vurarak "işi tamamladığını" belirtti. Trump'ın bu yöntemi salonda bulunan bazı katılımcıların tepkisini çekti.

Video kayıtlarında Trump'ın bu sırada Binbaşı Dockery'e bir şeyler söylediği ve kalabalığın güldüğü görülse de ne konuştuğu net olarak anlaşılamadı.

TRUMP'IN BAHANESİ NE?

Madalyaları takdim etmeden önce kürsüde konuşan Trump, en yüksek askeri nişanı kendisine vermek istediğine dair bir espri yaptı.

Trump konuşmasında, "Bu yüksek askeri nişanı sadece birkaç kişi aldı. Ben de kendime vermek istedim ancak bunu yapamayacağım konusunda bilgilendirildim. Ayrıca buna gerçekten layık görüleceğim bir şey de bulamadım, bu yüzden buradayız" ifadelerini kullandı.

Trump'ın törendeki hareketleri, sosyal medya platformlarında eleştirmenlerin hızlı bir şekilde tepki göstermesine yol açtı.

Çok sayıda kullanıcı, ABD Başkanı'nın madalyayı Dockery'nin boynuna takmasının ne kadar uzun sürdüğünü vurgularken, madalyayı bağlama tekniğini de sert bir şekilde eleştirdi.