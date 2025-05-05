Enflasyonla birlikte dinmeyen zam fırtınası bu kez gazlı içecekleri vurdu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, gazlı içeceklerde devreye girecek yeni fiyat artışlarını kamuoyuna duyurdu. Dündar’ın verdiği bilgiye göre, Coca-Cola, Fanta, Sprite ve Fuse Tea gibi sık tüketilen içecek gruplarında fiyatlar 5 TL’ye varan oranlarda artış yapıldı.

16 MAYIS’TA DEVREDE

Özellikle 330 ml kutu ürünler ile 1 litrelik şişelerdeki zam dikkat çekerken, yeni fiyatlar 16 Mayıs 2025 itibarıyla tavsiye edilen raf fiyatları olarak belirlendi. Dündar’ın verdiği bilgiye göre, 330 ml Coca-Cola, Fanta, Sprite ve Zero çeşitlerinin fiyatı 40 TL’ye, 1 litrelik ürünlerin fiyatı ise 45 TL’ye yükseldi. Bazı ürün gruplarında ise fiyat artışı 60 TL’ye kadar çıktı.