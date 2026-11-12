Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 2026'da küresel enerji piyasalarının siyasi kararların yol açtığı gelişmelerden önemli ölçüde etkilendiği belirtildi.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrolün geleneksel sevkiyat güzergahlarında yaşanan aksaklıkların enerji güvenliği konusundaki endişeleri artırdığı ifade edilen açıklamada, karbonsuzlaşma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hedeflerinin ikinci plana düştüğü kaydedildi.

Avrupa'nın fosil yakıtlardan uzaklaşma politikasının etkisiz kaldığı savunulan açıklamada, boru hattıyla sağlanan doğal gaz yerine LNG ve hava koşullarına bağlı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin gaz fiyatlarında önemli artışa yol açtığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranlarının, gaz çekim sezonunun başlangıcında tarihi düşük seviyelere gerilediği belirtilerek bölgenin dış kaynaklı krizlere karşı daha kırılgan hale geldiği öne sürüldü.

Küresel enerji tüketimindeki artışın uzun vadede devam edeceği vurgulanan açıklamada, doğal gazın güvenilir enerji arzının sağlanmasındaki önemini artıracağı ifade edildi.

Açıklamada, 2050'ye kadar küresel doğal gaz talebinin yaklaşık yüzde 70'inin Küresel Güney ülkelerinden kaynaklanmasının beklendiği, tüketimde en güçlü artışın Çin'de öngörüldüğü ve Rusya'dan bu ülkeye boru hattıyla yapılan doğal gaz sevkiyatının her yıl arttığı bildirildi.

Gazprom'un Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile enerji alanındaki işbirliğini genişlettiği ve söz konusu ülkelerin Rusya'dan doğal gaz ithalatını artırdığı aktarılan açıklamada, şirketin iç ve dış pazarlara yönelik sevkiyatlarını güvence altına almak amacıyla üretim altyapısını geliştirmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 2026'daki gelişmelerin küresel enerji piyasalarının uzun vadeli görünümüne etkisinin Gazprom İcra Kurulu tarafından ele alındığı ve konunun şirketin Yönetim Kurulunun değerlendirmesine sunulacağı belirtildi.