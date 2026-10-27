GAZZE’DEN MISIR’A UZANAN ŞİFA YOLCULUĞU

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Gazze’de yaşanan zorlu süreçte yaralanan ve tedaviye ihtiyaç duyan ailelerle bir araya gelen Gamze Özçelik, Mısır’da devam eden tedavi sürecini yerinde takip etti. Ailelerin yaşadıklarını dinleyen ve zor günlerinde yanlarında olmaya çalışan Özçelik, yardım çalışmalarına ilişkin paylaşımında dayanışma mesajı verdi.