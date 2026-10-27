Oyunculuğu bıraktıktan sonra yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla Gazze’ye yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Mısır’da tedavi gören Gazzeli aileleri ziyaret eden Özçelik, 23 kişinin ameliyat masraflarını üstlendi.
GAZZE’DEN MISIR’A UZANAN ŞİFA YOLCULUĞU
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Gazze’de yaşanan zorlu süreçte yaralanan ve tedaviye ihtiyaç duyan ailelerle bir araya gelen Gamze Özçelik, Mısır’da devam eden tedavi sürecini yerinde takip etti. Ailelerin yaşadıklarını dinleyen ve zor günlerinde yanlarında olmaya çalışan Özçelik, yardım çalışmalarına ilişkin paylaşımında dayanışma mesajı verdi.
23 KİŞİNİN AMELİYAT MASRAFLARINI ÜSTLENDİ
Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 23 kişinin ameliyat masraflarını üstlenen Gamze Özçelik, tedavileri süren ailelerle bir araya geldi. Özçelik, ziyaret sırasında ailelerin hikâyelerini dinlediklerini ve yaşadıkları acıyı bir nebze olsun hafifletmeye çalıştıklarını belirtti.
Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Gazze'den Mısır'a uzanan zorlu bir şifa yolculuğu... Tedavileri süren aileleri ziyaret ettik; hikayelerini dinledik, acılarını biraz olsun hafifletmeye çalıştık. Birlikte daha güçlüyüz.”
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