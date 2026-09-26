İsrail devleti haritalama servisi GovMap, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki askeri kurulumları ve kapsamlı yıkımı ortaya koyan yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini yayınladı. Hata sonucu yayınlandığı tahmin edilen görüntüler hızla kaldırıldı.

İsrail hükümeti, Gazze'deki yıkımı nadiren resmi kanallar üzerindehn gösteriyor. Bu sıkı kontrol rejiminde nadir rastlanan bu durum, açık kaynak istihbaratına odaklanan X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

X hesapları hızla Gazze'deki son durumu paylaşmaya başlayınca İsrail, görüntüleri kaldırdı ve bulanık hallerini yayınladı.Görüntülerde ise Gazze'de ayakta kalan yapıların sadece İsrail üsleri olduğu görüldü.

Tarihsel olarak Gazze Şeridi'nin tamamını, İsrail içindeki askeri üsleri ve işgal altındaki Batı Şeria'daki hassas bölgeleri bulanıklaştıran GovMap'te sansürsüz görsellerin belirmesi olağan dışı bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yayınlanan görüntüler, Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımı sırasında ağır yıkıma uğrayan Beyt Lahia ve Beyt Hanun şehirleri dahil olmak üzere kuzey Gazze'nin çeşitli bölümlerini kapsıyor.

2025 yılına ait olan bu görseller, askeri üslerin güncel durumunu tam olarak yansıtmasa da, askeri tampon bölge içerisinde yer alan en az 11 İsrail ordusu sahasını ve bölgedeki yaygın yıkımı gözler önüne seriyor.

Söz konusu uydu görüntüleri, kullanıcılar tarafından yedeklenerek Soar Atlas platformunda yayımlandı. Elde edilen verilerin İsrail'in savaştan etkilenen bölgedeki askeri varlığının boyutunu ve yıkımın ölçeğini belgeleyen önceki raporlarla uyumlu olduğuna dikkat çekti.

Bağımsız değerlendirmeler, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki konutlar, okullar, hastaneler ve kritik altyapılar dahil olmak üzere binaların yüzde 80'inden fazlasının hasar gördüğünü veya yıkıldığını gösteriyor.

Sızan uydu fotoğrafları, Gazze'nin farklı noktalarındaki tahribatı ve askeri hareketliliği detaylandırıyor. Gazze Şeridi'nin en kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'da tüm blokların moloz yığınına döndüğü, nüfusun büyük bölümünün zorla çıkarıldığı ve alanın askeri bölgeye dönüştürüldüğü görülüyor.

Gazze kentinin Şucaiyye mahallesinde de benzer bir yıkım tablosu yer alırken, binaların, yolların ve yaşam izlerinin büyük ölçüde yok olduğu göze çarpıyor.

Ayrıca görseller, İsrail ordusunun Zeitoun mahallesinin güneydoğusundaki Karni sınır kapısı bölgesini ileri harekat üssü olarak kullandığını, Doğu Cibaliye'de ise askeri araçların ve toprak bariyerlerin konuşlandırıldığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, İsrail güçlerinin Ekim 2023'te başlayan soykırımdan bu yana Gazze'de en az 73.928 Filistinliyi öldürdüğü, 175.030'dan fazla kişiyi ise yaraladığı bildirildi.

Bu rakamlara, geçen yılın Ekim ayında sağlanan ateşkesten bu yana yaşamını yitiren 1.408 kişi ve yaralanan 4.916'dan fazla kişi de dahil ediliyor.