KİLİS’İN TAM KARŞISINDA

Filistinlilere sürgün iddiası İsrail merkezli i24 News’un haberiyle gündeme geldi. Orta Doğu muhabiri Ariel Oseran’ın aktardığına göre, Suriye’nin Türkiye sınırında yer alan iki kamp, yüz binlerce Gazzeliyi barındırmak üzere yeniden yapılandırılıyor. Biri El-Bab ile Ahterin arasında, diğeri Azez’in doğusunda bulunan çadır kentler, Suriye iç savaşı sırasında Türkiye’ye göçü engellemek için kurulmuştu.

İHH DE İŞİN İÇİNDE

Türkiye ve Katar’ın, HTŞ kontrolündeki bölgelere Gazzelileri yerleştirme planı yürüttüğü öne sürüldü. Suriyeli kaynaklar, Türkiye ve Katar’ın bu planı Suriye yönetimiyle koordinasyon içinde ilerlettiğini iddia etti. Suriyeli mültecilerin evine dönmesi sonrası kampların boş kaldığı belirtilirken Türk yardım kuruluşları İHH ve Avaaz’ın sahadaki uygulamaları yönettiği, ancak konuya dair açıklama yapmadıkları bildirildi.

NETANYAHU BASTIRIYOR

Gazzelilerin Suriye’nin kuzeyine yerleştirilmesi planı; ABD ile Şam arasında yaptırımların kaldırılması ve yeni rejimin tanınması pazarlığının parçası olduğu iddiaları gölgesinde gündeme geldi. Haaretz gazetesine göre İsrail Başbakanı Netanyahu da “Çok sayıda Gazzeliyi başka ülkelere yerleştirme” amacıyla temaslarda bulunuyor. Süreç, Trump-Netanyahu görüşmesinin ardından hız kazandı.

İktidara yakın medyada ‘hicret’ söylemleri başladı

BM verilerine göre Gazze’de oturulabilecek evlerin yüzde 90’ı tahrip oldu. 2 milyona yakın Gazzeli kendi yurdunda mülteci oldu. Gazzelilerin Suriye’nin kuzeyindeki kamplara yerleştirileceği iddiası tartışılırken iktidar medyasında ise ‘Gazze ve hicret’ söylemleri dillendirilmeye başlandı.

Yeni Şafak Taha Kılınç, “Türkiye, Endonezya, Cezayir... Akla gelen birçok alternatif var. Gazzeliler buralarda ‘hicret’ mantığıyla hayatlarına devam ederler” dedi. İsmail Kılıçarslan “Gazzeliler hakkında kimse söz sahibi değil. Kalmak isterlerse kalırlar. Hicret etmek istiyorlarsa ederler” ifadesini kullandı.

Riviera düşünün bir parçası mı?

ABD Başkanı Donald Trump, “Önemli bir gayrimenkul” olarak gördüğü Gazze’yi tatil cennetine çevirmek istediğini söylemişti. Bunun için bir video hazırlayıp kendini dans ederken göstermişti. Bu hayalinin gerçekleşmesi için de Gazzelilerin başka yere göç etmesini istemişti.