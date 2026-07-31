Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada arabulucu ülkelerin katkısıyla hazırlanan yol haritasının taslak planına göre, ilk aşamada İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarını durdurması ve bölgeye kesintisiz insani yardım girişine izin vermesi öngörülüyor. Aynı süreçte Hamas ile Gazze'deki diğer Filistinli grupların da tüm askeri faaliyetlerini sonlandırması isteniyor.

BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİLECEK

Sürecin uygulanması, Barış Kurulu tarafından oluşturulan Uluslararası Doğrulama Komitesi (IVC) tarafından denetlenecek. Tarafların taahhütlerini sahada eksiksiz yerine getirdiğinin doğrulanmasının ardından bir sonraki aşamaya geçilecek.

GAZZE'NİN YÖNETİMİ NCAG'YE DEVREDİLECEK

Yol haritasında, Gazze Şeridi'ndeki sivil ve güvenlik yönetiminin Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne (NCAG) bırakılması öngörülüyor. Hamas ve diğer Filistinli grupların ise yeni yönetim yapısında askeri ya da sivil görev üstlenmemesi planlanıyor.

Geçiş döneminde kamu hizmetlerinin sürdürülmesi ve mali denetimin de NCAG tarafından yürütülmesi hedefleniyor.

SİLAHSIZLANMA SÜRECİ BAŞLAYACAK

Plana göre Gazze'de iç güvenlik tamamen NCAG'nin kontrolüne geçecek. Sokak gösterileri ve askeri geçit törenleri yasaklanacak, toplumsal barışı destekleyecek yeni bir anlaşma yürürlüğe girecek.

Toplanan silahların İsrail'e veya başka bir ülkeye teslim edilmeyeceği, tüm envanterin NCAG'nin sorumluluğunda tutulacağı belirtildi. Ağır silahlar, mühimmat depoları, askeri üretim tesisleri ve tüneller ise aşamalı olarak imha edilecek.

İSRAİL'İN ÇEKİLMESİ ŞARTLARA BAĞLANDI

Taslakta İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi için kesin bir tarih belirlenmedi. Çekilmenin, silahsızlanma sürecinde kaydedilecek ilerlemeye ve bunun IVC tarafından doğrulanmasına bağlı olacağı ifade edildi.

Bölgeye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF), İsrail güçleri ile NCAG kontrolündeki bölgeler arasında tampon görevi üstleneceği, insani yardımların güvenliğini sağlayacağı ve yerel polis teşkilatının eğitimine destek vereceği aktarıldı.

YENİDEN İNŞA ULUSLARARASI DENETİMLE YÜRÜTÜLECEK

Gazze'nin yeniden inşası için gerekli finansmanın, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi tarafından hazırlanacak plan doğrultusunda ve uluslararası standartlara uygun şekilde kullanılacağı belirtildi.

'TARİHİ BİR ANLAŞMAYA VARILDI'

Barış Kurulu ile ABD Başkanı Donald Trump daha önce Gazze'de ateşkes sürecinin bir sonraki aşamasına ilişkin "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.