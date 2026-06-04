Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen gizli oylamada, uluslararası diplomasi arenasında büyük bir sürpriz yaşandı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve G7 üyesi olan Almanya, tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği yarışını kaybetti.

Batı Avrupa grubuna ayrılan ve 2027 yılında başlayacak iki koltuk için yapılan kritik oylamada Portekiz 134, Avusturya ise 131 oy alarak Konsey'e seçilmeyi başarırken, Almanya 104 oyda kalarak saf dışı kaldı.

Toplam 15 üyeden oluşan ve küresel güvenliğin merkez üssü sayılan BMGK'da, bugüne kadar altı dönem görev yapan Almanya'nın bu mağlubiyeti diplomatik çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

GAZZE VE İRAN OLAYLARI ETKİLİ OLDU

Gözlemciler, Berlin yönetiminin Ukrayna ve Gazze'deki savaşlara yönelik tutumunun yanı sıra, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak net bir şekilde tanımlamaktan kaçınmasının oylamada ciddi bir dezavantaj yarattığını belirtiyor.

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hedeflerine ulaşamadıklarını kabul ederken, bu durumun Almanya'nın çok taraflı küresel sisteme olan bağlılığını değiştirmeyeceğini vurguladı.

DİĞER SEÇİMLERDE SÜRPRİZ YAŞANMADI

Genel Kurul'daki diğer bölgeler için yapılan seçimlerde ise sürpriz yaşanmadı. Afrika koltuğu için tek aday olan Zimbabve 182 oyla, Latin Amerika ve Karayipler grubundan yarışan Trinidad ve Tobago ise 181 oyla konseydeki yerini garantiledi.

Asya grubuna ayrılan koltuk için ise Filipinler ve Kırgızistan arasında karar verilmesi amacıyla ikinci tur oylamaya geçildi. Yeni seçilen 5 ülke, 1 Ocak 2027'den itibaren Pakistan, Somali, Yunanistan, Danimarka ve Panama'nın yerini alarak iki yıl boyunca konseyde görev yapacak.