İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırıları düzenleyerek 400'den fazla kişiyi öldürdü. Aniden başlayan ölümcül saldırılar İsrail aşırı sağı tarafından kutlanırken, Hamas'ın üst düzey sivil hükümet yetkililerinin ölümüne ve ateşkes konuşmalarının sonlanmasına sebep oldu.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun "Hamas'ın gelecekte saldırılar düzenlenmesini engellemek için yapılmış önleyici bir saldırı olduğunu" söyledi ve "saldırının Hamas komutanları ve örgüte bağlı üsleri" hedef aldığını iddia etti. Ancak saldırılar sonucu bir gün içinde yüzlerce sivil yaşamını yitirdi.

Netanyahu, Hamas’ın elinde tuttuğu rehineleri serbest bırakmaması nedeniyle askeri harekatın genişletileceğini söyledi.

Hamas ise İsrail’i ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve kalıcı bir anlaşma için yürütülen arabuluculuk çabalarının tehlikeye girdiğini belirtti.

EVLER VE KAMPLAR BOMBALANDI

İsrail'in hava saldırıları sadece Hamas mevzilerine değil, sivil yerleşimlere de yöneldi. Gazze’nin kuzeyinden güneyine kadar birçok ev ve çadır kampı bombalandı. İsrail tankları da bölgeyi ağır topçu atışına tuttu.

Saldırılar, Hamas’ın yönetim kadrosundan önemli isimlerin öldürülmesine yol açtı. Hamas hükümetinin fiili başkanı Essam Adales, Adalet Bakan Yardımcısı Ahmed Al-Hetta ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mahmut Abu Vetfa’nın evlerinin bombalanması sonucu öldüklerini duyurdu. Bunun yanında İslami Cihad, Kudüs Tugayları örgüt sözcüsü Ebu Hamza'nın da ölümünü duyurdu.

Mısır, İsrail’in operasyonlarına tepki göstererek tarafları itidalli davranmaya çağırdı ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için müzakerelerin sürdürülmesini istedi.

İsrail, olası misillemelere karşı Tel Aviv’de sığınakları açtı ve Yemen’den saldırı ihtimaline karşı alarm seviyesini yükseltti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 'DEHŞET İÇİNDE'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, İsrail’in saldırıları karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, "Gazze’de yaşanan bu olay, trajedi üzerine trajedi ekliyor. İsrail’in daha fazla askeri güç kullanması, zaten felaket koşulları altında yaşayan Filistinliler için daha fazla acı getirecektir" dedi.

BM’nin Filistin Toprakları Ofisi Başkanı Acit Sungay ise "İki ay süren çatışmasızlıktan sonra yeniden parçalanmış çocuk bedenleri görmek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İsrail, iki haftadır Gazze’ye insani yardım girişlerini durdurarak bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi. Hastaneler bombalı saldırılarda hayatını kaybeden yüzlerce insanın cesetleriyle doldu.

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, 404 kişinin öldüğünü ve 562 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, hava saldırılarının yanı sıra kara birliklerinin de yeniden devreye girebileceğini duyurdu.

Batı Şeria, Lübnan ve Suriye’de de İsrail’in askeri operasyonları sürerken, Gazze’deki ateşkes müzakereleri belirsizliğe sürüklendi.