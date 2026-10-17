Fon krizi sonrası Başkan Safi Arpaguş’un talimatıyla fondan kısmen çıkış yapıldı ve paralar katılım bankasına aktarıldı.. Fondan çıkan Diyanet aldığını yüzde 48 zararla sattı.

Diyanet’in parayı farklı fona yatırdığı için zarar etmediği savunuldu, ancak katılım payı miktarı azaldı. Vakfın fondaki tüm parasını çekmek istediği ancak resmi prosedürlere takılarak yarısını alabildiği diğer yarısının fonda durduğu bildirildi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör TDV Başkanı İzani Turan ile görüştü. Görüşmede Filistin ve ihtiyaç bölgeleri için ayrılan paranın fonda değerlendirildiği vurgulandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün paranın enflasyon karşısında değerlendirilmesini önerdiği belirtildi. Vakıf da paraları bazı fonlara yatırdı, kriz sonrası Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un talimatıyla fondan kısmen çıkış yapıldı ve para katılım bankasına aktarıldı.

Fetvayı dinlemediler

Din İşleri Yüksek Kurulunun 23 Mart 2022 tarihli fetvasında "Zekat malının, hak sahiplerine verilmeden önce, zekat dağıtmaya aracılık eden hayır kuruluşları tarafından nemalandırmak amacıyla tasarrufa konu edilmesi caiz değildir”denildi.