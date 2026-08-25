İsrail, Gazze'den uçurulan uçurtmaları 'güvenliğine bir tehdit' olarak ilan etti ve uçurtmaların uçurulmaya devam etmesi durumunda Gazze'ye saldırı başlatacağını duyurdu.

Yerel medyada, hafta sonu Gazze sınırına yakın bir İsrail yerleşim bölgesinde çok sayıda uçurtma bulunduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Buna son vermek için güçlü önlemler alınacaktır" dedi. Bakan, bu uçurtmalarla yanıcı madde taşındığını öne sürdü.

Savaş bölgesinde açlık ve susuzluğa rağmen çadırlarda yaşamını sürdüren çocuklar ise, İsrail'in tehdidinden sonra uçurtmalarını yırtmaya başladı.

Bir çocuğun uçurtmalarını yırttığı ve 'Netanyahu'nun, Katz'ın istediği oldu' diyerek ağladığı görüntüler, tehditler sonrası internette yayıldı.

UÇURTMALARI 'SALDIRI' İLAN ETTİLER

Geçen cuma ve cumartesi günleri Gazze sınırına yaklaşık 800 metre uzaklıktaki uluslararası yasalara aykırı olan Nahal Oz yerleşiminde dört uçurtma bulundu.

İsrail medyasına göre, geçen hafta İsrail'in güneyinde başka yerlerde de birkaç uçurtma daha bulundu.

İsrail basınında yer verilen askeri kaynaklar, uçurtmaların arkasında Hamas'ın olduğuna ve İsrail'in tepkisini test etmek amacıyla gönderilmiş olabileceğine inandıklarını söyledi.

Ordu yetkilileri, uçurtmalara şüpheli herhangi bir malzeme takılmadığını ve bir tehdit oluşturmadıklarını belirtti.

Ancak Savunma Bakanı Katz, "sıfır tolerans" gösterecekleri uyarısında bulunarak, "Patlayıcılı veya patlayıcısız olsun, balon bir uçurtma, uçurtma da bir insansız hava aracı muamelesi görecek" dedi.

Hamas, söz konusu uçurtmalarla bir ilgilerinin olmadığını açıklayarak, uçurtmaların "yıkıntılar arasında masum çocukluklarını arayan çocuklara" ait olduğunu belirtti.

Hamas ayrıca İsrail'i, geçen Ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki hava saldırılarına devam etmek için uçurtmaları bahane etmekle suçladı.

'ATEŞKES YOK'

Filistinli sağlık yetkilileri Pazar günü, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampı ve Ez-Zevayda kasabasına düzenlenen iki İsrail saldırısında iki kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerel medyaya göre, Maghazi mülteci kampının hemen kuzeyindeki Ez-Zevayda'da bir binaya yapılan saldırıda Muhammed Taha adlı dört yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ise, Maghazi bölgesindeki bir Hamas silah üretim tesisinin komutanını öldürdüğünü ve öldürülen kişinin İsmail Abu Ful olduğunu açıkladı.

Ordu, bölge sakinlerini önceden tahliye konusunda uyardığını iddia etti. Saldırı düzenlenen bölgeye yakın bir yere sığınmış olan Gazzeli Abu Ahmed, Reuters haber ajansına "Ateşkes yok, hiçbir şey yok. Çözüm istiyoruz, barış içinde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Filistin medyası Pazartesi günü de, Deyr el-Belah kentindeki bir çadıra düzenlenen İsrail saldırısında Muhammed Ebu Esad adlı bir kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 74 bin 420'den fazla kişi öldü. Bunların bin 288'i ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleşti.