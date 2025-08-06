Trump, başkanlık seçimleri için yeniden aday olup olmayacağı sorusuna ise "Muhtemelen hayır" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etme planlarına destek verip vermediği sorusunu yanıtladı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada bu konuda kararın “Büyük ölçüde İsrail’e bağlı” olduğunu söyledi.

İsrail’in Gazze’ye yardım konusunda ABD’ye destek olacağını belirten Trump, “Arap devletleri de bize para ve muhtemelen dağıtım konusunda yardımcı olacaklar” dedi.

CNBC’ye verdiği röportajda ise daha önce yeniden aday olabileceğini dile getiren Trump, başkanlık seçimlerine tekrar katılıp katılmayacağı sorusuna bu kez, “Hayır, muhtemelen hayır” yanıtını verdi.