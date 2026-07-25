İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ile Filistinli sakinler arasında yaşanan ve en az altı kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarının ardından İsrail ordusu bölgede "kapsamlı" bir operasyon başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Cuma günü Tell köyü yakınlarında meydana gelen ve son ayların en kanlı olayı olarak kayıtlara geçen çatışmada dört Filistinli ve iki İsrailli yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Yahudi yerleşimciler çok sayıda Filistin köyüne yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

OPERASYON EMRİ NETANYAHU'DAN GELDİ

Cuma öğleden sonra itibarıyla İsrail güçleri, kuzey Batı Şeria'nın en büyük kentlerinden biri olan Nablus'u çember altına aldı.

İsrail ordusu, askerlerin izinlerinin ertelendiğini ve bölgeye ilave birlikler sevk edildiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya "sert bir operasyon düzenleme" emri verirken, İsrail makamlarına Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim karakollarının yasallaştırılması sürecini hızlandırma talimatı verdi.

Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilirken, bu karakollar İsrail hukukuna göre de yasa dışı statüde bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Nablus Valisi Gassan Dağlas, resmi Filistin haber ajansı Wafa'ya yaptığı açıklamada, çatışmanın silahlı Yahudi yerleşimcilerin Tell köyüne saldırması, köy sakinlerine ve mülklerine zarar vermesi üzerine belde halkının gösterdiği tepkiyle başladığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin yanı sıra üçü ağır olmak üzere dört Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu ise gerilimi Filistinlilerin başlattığını öne sürerek, bir Filistinlinin yerleşimcinin silahını alarak ateş açtığını, olayda yakındaki bir yerleşim biriminin güvenlik ekibinde çalışan bir İsrailli ile bir İsrail subayının öldüğünü savundu.

Cuma öğleden sonra Nablus'taki bir hastaneye baskın düzenleyen İsrail güçleri, şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla iki kişiyi gözaltına aldı; Tell köyü ile yakındaki Shilo yerleşiminde sokağa çıkma yasağı uygulandı.