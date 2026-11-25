Gazze'de birkaç gün içinde etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava dalgası öncesinde, çadırlarda yaşayan 1,76 milyon yerinden edilmiş Filistinli için hayati tehlike uyarısı yapıldı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, bölgenin yeni bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti. Uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kaldığını savunan Sevabite, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN HAYATİ TEHLİKE

Gazze Şeridi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da önümüzdeki günlerde beklenen sağanak, kuvvetli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşlerinin ciddi bir insani felakete yol açabileceğini söyledi.

Binlerce Filistinli ailenin çadırlarının su altında kalması nedeniyle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Basal, İsrail saldırılarında hasar gören binaların da çok sayıda kişi için çökme riski taşıdığını anlattı.

Basal, soğuk hava ve ısınma imkanlarının yetersizliği nedeniyle çocukların hayati tehlike yaşadığını vurguladı. Özellikle çocuklar, hastalar ve yaşlılar başta olmak üzere daha fazla can kaybının önlenmesi için acil çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

6 KASIM'DA 70 BİN ÇADIR SU ALTINDA KALMIŞTI

Gazze Şeridi'ni 6 Kasım'da etkisi altına alan sağanak ve kuvvetli rüzgarlar, İsrail saldırılarında evleri ve altyapıları yıkılan, korunaklı barınma imkanından yoksun binlerce Filistinlinin çadırlardaki koşullarını ağırlaştırmıştı. Gazze'deki hükümet, bu yağışlarda yerinden edilmiş on binlerce kişinin barındığı 70 bin çadırın sular altında kaldığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Ekim 2026 ortasında yayımladığı rapora göre, yaklaşık 950 bin Filistinli sel riski orta ve yüksek olan yerinden edilme bölgelerinde yaşıyordu. Bu kişilerin 400 binden fazlası yüksek riskli alanlarda bulunuyordu.

BARINMA İHTİYACI YARDIMLARI AŞIYOR

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, İsrail'in geçici barınma malzemeleri ile hasarlı evlerin onarımı için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişini kısıtlamayı sürdürmesi nedeniyle barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının mevcut yardımları aştığı belirtiliyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 176 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının yıkıldığı veya hasar gördüğü bildirildi.