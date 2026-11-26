İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi’ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Anadolu Ajansının hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre can kayıpları ve yaralanmalar, mahalleye düzenlenen hava saldırısında meydana geldi. İsrail ordusunun bir önceki gün Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda da 7 Filistinli yaşamını yitirmişti. ATEŞKESTEN BU YANA 1679 CAN KAYBI Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı. İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 746’ya, yaralı sayısı ise 176 bin 234’e ulaştı.

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