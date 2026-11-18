Iğdır’da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Yusuf Ensar Ürtekin yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Uluçınar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, N.K. yönetimindeki 76 AAP 768 plakalı kamyonet ile Y.E.A. idaresindeki 76 DK 094 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Y.E.A. ve arkasındaki arkadaşı Yusuf Ensar Ürtekin yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Yusuf Ensar Ürtekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Y.E.A.’nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.