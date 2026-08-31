Dün saat 12.00'de Girne Limanı'ndan ayrılan ve beraberinde 259 yolcu ile 8 mürettebat taşıyan katamaran, Girne'den 7 kilometre uzakta alabora oldu.



Deniz ortasında yaşanan can pazarında şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Geminin kaptanı ve 7 kişi olayın ardından gözaltına alınırken, kayıplar nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üç günlük ulusal yas ilan edildi.





DÜNYADAN TAZİYE MESAJI YAĞDI



Dünyada gündem olan vahim olayın ardından çok sayıda ülke, hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşırken, Türkiye'yi adada 'işgalci' olarak nitelendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden tepki toplayan ifadeler geldi.



Dr. Sefa Karahasan'ın haberine göre, GKRY Cumhurbaşkanı Nicos Christodulides'in hükümet ortağı ELAM üyesi Fivos Kyprianou, ‘’Ölenleri umursamayalım. Aklınızı başınıza alın’’ ifadelerini kullandı. Rum basınındaki taziye mesajlarının altına ise bazı kullanıcılar "’Kahrolsunlar’’, ‘’Gebersinler’’, ‘’Üzülmeyin, hepsi Türk’tü’’ gibi binlerce yorum yaptı.



Bu yorumlara binlerce Rum tepki gösterirken, Kıbrıslı Rum yazar Marinos Nomikos ise ırkçı ifadelere ‘’Lağım düşünceliler. Utanç duyun'' sözleriyle karşı çıktı. Nefret söylemlerinin yanı sıra çok sayıda Rum vatandaşı, sosyal medya üzerinden KKTC'de yaşanan felaket için başsağlığı mesajı paylaştı.