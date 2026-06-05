Gebze Adliyesi'nde görev yaptığını belirten bir personelin, sosyal medya platformları X ve Tiktok'ta paylaştığı videolar tepki çekti.

Videoda personelin, vatandaşların yönelttiği sorulara ilişkin "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" ifadelerini kullandığı görüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımı yapan adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Tiktok ve X hesapları üzerinden “Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."

Bu arada paylaşımların ardından gelen tepkilere yanıt veren personel ise eleştirilerin abartıldığını savundu.