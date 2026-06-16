Kocaeli'nde Gebze Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşma esnasında aniden rahatsızlandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Uyumaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcı Uyumaz'ın vefat haberi, adliye camiasında ve meslektaşları arasında üzüntüyle karşılandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili yaptığı yaptığı açıklamada Uyumaz için, 17 Haziran 2026 Çarşamba (yarın) saat 10.00’da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı protokol alanında tören düzenleneceğini açıkladı.

Kocaeli Barosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gebze Cumhuriyet Savcısı Sayın Ayhan Uyumaz bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir.

Merhum savcımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza sabırlar dileriz."