Olay, 17 Eylül’de saat 23.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yakınındaki derede meydana geldi. Yazlıktan İstanbul’daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, sel sularına kapılarak dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cipin sürücüsü Ertaş, araçtan çıkarak bir ağacın dalına tutunup kurtulurken, araçta bulunan arkadaşları Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan suda kayboldu. İKİ ARKADAŞIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Fatih Demirtaş’ın cansız bedeni dün, kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında, İstanbul’un Pendik ilçesindeki Büyükdere’de bulundu. Arama çalışmalarını bölgede sürdüren ekipler, bugün de Doğan Arslan’ın cansız bedenine ulaştı. Arslan’ın, cipin dereye düştüğü noktanın yaklaşık 6 kilometre uzağında bulunduğu belirtildi. İki kişinin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.